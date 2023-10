Der Starnberger See, Münchens teuerster Vorgarten, lebt von guter Luft, wunderbarer Aussicht auf Natur und dem Flair des einfachen, ländlichen Luxus-Lebens. Lautstarke Kompaktautos in grellen Farben sind hier eher selten und vermutlich auch nicht gern gesehen/gehört.





E-Antriebe sind leise, weshalb Tempo 30 zur Erhaltung der nächtlichen Ruhe für einen 500e nach Satire klingt. Setzt man aber hinter das kleine E das Worth Abarth, macht Tempo 30 wieder Sinn. Denn die Fiat-Tochter Abarth hat sich für den Sound, den Abarth-Sound entschieden. Selbstverständlich abschaltbar. Der lieben Nachbarschaft wegen. Und weil dieser E-Wagen auch bei 29 km/h die Nachtruhe nachhaltig stören kann. Sogar im Stand.





Carlo Abarth, Österreicher, in Wien geboren und später italienischer Staatsbürger, fuhr Rennen, war schnell und ein ausgebildeter Mechaniker. Dies alles zusammen musste in einer Karriere als Eigner eines Rennteams führen. Er war Leiter eines Rennteams, entwickelte eigene Rennwagen, Prototypen, Monoposti und er verwandelte Serienfahrzeuge der Marken Fiat, Lancia und Autobianchi in wettebwerbsfähige Rennwagen. Und die meisten Menschen sehen, wenn sie den Namen Abarth hören, einen kleinen Fiat mit geöffneter Heckklappe, der so manchen größeren Konkurrenten um die Ohren fuhren. Der Sound dieser kleinen „Rennzwerge“ war nicht nur typisch sondern auch mehr als nur laut.





Und nun finden wir den Knopf im Monitor. Der Elektriker aus Turin wummert los, schlechte Laune oder einfach nur die Stimme der Kampfeslust. Jedenfalls sind E-Antrieb und Verbrenner-Sound nicht zwangsläufig kompatibel. Auch wenn der Soundgenerator jeden Druck auf´s Pedal mit entsprechender Musik untermalt. Wir schalten ein und aus. Der Unterschied liegt in der Umgebung. Auf der Landstraße klingt der kleine Abarth schon sehr lebendig, sehr motiviert. In der Stadt fühlt sich der Mensch in dieser Sound-Wolke dann doch ein wenig deplatziert. Alte Männer in lauten Autos. Passt nicht. Es sei denn, sie sitzen in einem Klassiker.