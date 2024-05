Und dann ist da der Motor. Ein V10 Sauger. Ohne künstliche Beatmung. Ein Relikt aus einer Zeit als Benzinverbrauch und CO2-Ausstoß, nur für echte Umweltfreaks interessant waren. Ein Motor, der mittlerweile in manchen Museen steht und der bald die Preise für Gebrauchte mit Sauger in die Höhe schnellen läßt. Luft- versus Wasserkühlung. Und genau deshalb drücken wir den Knopf. Einen Tick länger, andächtig fast.





Das Feuerwerk direkt hinter uns erreicht beide Achsen, es rollt nach vorn, die Finger der Kerlchen schweben über tausenden Knöpfen. Sie warten ab. Fährt er gleich los, wie ein durchgeknallter Fußballer oder läßt er sich erstmal in diesem offenen Gefährt bewundern. Flaniert durch die Gegend und wartet auf die erste Kurve, die ihm zublinzelt. Irgendwas dazwischen. Man ist neugierig und auch einen Tick gefesselt in diesem Flachmann, der eine Prozession anführen könnte und der schneller ums Eck fliegt, als so ziemlich alles auf diesem Planet. Und das erste Eck schaut uns schon an.





Mit dem Paddel in den Zweiten, ansatzlos runter vom Vierten. Einlenken, unter Zug hinein in die Biegung bis der Scheitel in Sichtweite kommt, das Fahrwerk spielt perfekt mit, läßt zwischen Reifen und Asphalt kein µ. Die Lenkung ist so konzentriert bei der Sache, wie ein Student in der Examensprüfung. Durchfallen ist tödlich. Und da hinten. Es schallt und bebt, am Scheitel öffnet sich die Lenkung fast von selbst, die Kerlchen sind im Dienst, der Spider rennt hinaus,wie ein sehr, sehr junger Hund der einen Hasen gesehen haben will. Fass! ACDC wäre jetzt falsch, weil der V10 einfach ein sturer Hund ist, der wir nicht leiser. Highway to Hell wäre cool. Aber der Finger will nicht. Die Paddel sind die Taktgeber, das V10-TRiebwerk liefert wie das Finanzamt seine Rechnung.





Immer wieder rein, raus, rein. Geraden dazwischen und irgendwann will der Mensch auch mal wissen, was dieser Stier auf einer sehr langen Geraden ohne Limit so macht. Die A7 kommt gerade ums Eck, lässig, mit diesem Grinsen im Gesicht plus dieses runde Schild in Mausgrau. Der bunte Paradiesvogel aus Sant ´Agata schaut sich kurz um und stürzt sich auf die drei Spuren, las wär das der Eingang zum Paradies. Vorn und hinten fast nix. Freie Bahn und wir erkunden im Huracan die Weiten der norddeutschen Tiefebene. Und es sieht aus, als schöbe jemand die Landschaft im Extremtempo an uns vorbei, plus diesem Mega-Ventilator, der uns jedes einzelne Haar inklusive der Wurzel föhnt. Wir haben doch glatt das Verdeck vergessen. Zu spät, so leer kriegen wir die A7 nie wieder unter die Räder. 200 – 250 – 300 – 320. Luft anhalten, als Erinnerung speichern, aufschreiben und veröffentlichen. Erledigt.





Wir fuhren 320 km/h, was nicht wirklich super-hyper-schnell ist, aber bei „Orkan-der Stufe-20-Windstärke“ legen sich die Ohren freiwillig an, die Nase wird heftig beatmet und vom V10 ist fast nichts mehr zu hören. Was wir spüren ist der eindrucksvoll saubere Geradeauslauf, null Vibrationen am Lenkrad, was auch an der exzellenten Fahrbahn liegt und dann ist da noch die Stahlbremse, die jemand auf der mittleren Spur unbedingt mal testen will. Er springt zu uns rüber, sieht im Rückspiegel dieses flache, blaue, sehr, sehr schnell größer werdende Dings und will wieder zurück auf seine „lieber in der Mitte als rechts oder links Spur“. Zu spät, wir kleben in seinem Rückspiegel wie eine dicke, bunte Fliege, die man sich einhandelt, wenn man sehr schnell rückwärts fährt. Wir bremsen weiter und freuen uns, die stark, ausdauernd und präzise die Bremse arbeitet und schicken gleich noch einen Gruß an unsere kleinen Kerlchen, die bisher einen tadellosen Job abgeliefert haben.





Die nächste Ausfahrt in die unsere. Wir rollen und flanieren zurück nach Hamburg Altona. In ein Fotostudio, das extra für uns mit dem nagelneuen Lamborghini Countach LPI 800-4 aufgestellt hat.

Fotos: Lamborghini