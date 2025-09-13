Exclusive-Life
Ferrari 849 Testarossa
Allrad - Hybrid - Hyper
Retro? Irgendwie schon. Der Name, die Linien, der Anspruch. Und trotzdem fehlt da was. Vermutlich die Ära. Hypercars mit mehr als eintausend Pferden sind hipp. Und sonst?
Hamburg, im September 2025
Einen Preis haben wir nicht. Irgendwas ab 600.000 Euro, je nach Variante. Geschlossen oder offen als Spider. Schätzen wir. Und die Orderbücher dürften so voll sein, wie die Vorbestellungen bei Massimo Bottura in Modena.
Wie er läuft, sich anfühlt oder auf der Straße wirkt, können wir nicht aufschreiben. Er ist halt nagelneu. Wir können ihn bei den technischen Werten mal mit dem SF90 Stradale vergleichen, der ja der erste Hybrid aus Maranello war. Den 296 GTB haben wir bewegt und er hat uns begeistert.
Fotos: Ferrari
Technische Daten laut Hersteller:
Motor: V8 + 3 E-Motoren
Hubraum V8: 3.990 ccm
Drehmoment V8: 842 Nm
Leistung V8: 830 PS
Systemleistung: 1.050 PS
Getriebe: 8-Gang DKG F1
Akku: 7,45 kWh
elektrische Reichweite: 25 km
Maße:
Länge: 4.718 mm
Breite: 2.304 mm
Höhe: 1.225 mm
Radstand: 2.650 mm
Trockengewicht: 1.570 kg
Tank: 68 l
0 - 100 km/h: 2,3 s
0-200 km/h: 6,35 s
100 - 0 km/h: 28,5 m
Top Speed: über 330 km/h
