Ferrari 849 Testarossa

Hamburg, im September 2025

Einen Preis haben wir nicht. Irgendwas ab 600.000 Euro, je nach Variante. Geschlossen oder offen als Spider. Schätzen wir. Und die Orderbücher dürften so voll sein, wie die Vorbestellungen bei Massimo Bottura in Modena.

Wie er läuft, sich anfühlt oder auf der Straße wirkt, können wir nicht aufschreiben. Er ist halt nagelneu. Wir können ihn bei den technischen Werten mal mit dem SF90 Stradale vergleichen, der ja der erste Hybrid aus Maranello war. Den 296 GTB haben wir bewegt und er hat uns begeistert.





Fotos: Ferrari





Technische Daten laut Hersteller:

Motor: V8 + 3 E-Motoren

Hubraum V8: 3.990 ccm

Drehmoment V8: 842 Nm

Leistung V8: 830 PS

Systemleistung: 1.050 PS

Getriebe: 8-Gang DKG F1

Akku: 7,45 kWh

elektrische Reichweite: 25 km





Maße:

Länge: 4.718 mm

Breite: 2.304 mm

Höhe: 1.225 mm

Radstand: 2.650 mm

Trockengewicht: 1.570 kg

Tank: 68 l





0 - 100 km/h: 2,3 s

0-200 km/h: 6,35 s

100 - 0 km/h: 28,5 m

Top Speed: über 330 km/h















