Mit zwei E-Motoren unterwegs, surrend, nach vorn rennend und trotzdem so komfortabel wie ein sehr gutes Oberklassegefährt. Was sich Genesis ausgedacht hat, ist bemerkenswert.





Anno 2022





Luc Donckerwolke hat seinen Job verstanden und auf seine ganz eigene Art und Weise erfüllt. Egal, welches Model von Genesis vor dir steht. Unverwechselbar. Edel, vornehm, ruhig und klar. Selbst die wuchtige Kühlermaske spricht leise und trotzdem deutlich hörbar. Die Beleuchtung strahlt auch bei Tag und jede Sicke, Kante oder Rundung malt ein Bild, das man sich gerne an die Wand hängen würde. Auch der G80, egal ob mit Verbrenner oder E-Motor angetrieben, ist so ein typischer Donckerwolke. Die Silhouette eine Mischung aus Limousine und Coupé, typisch für die Gegenwart, weil Stufenheck zu sehr nach den 80ern duftet und der Mensch fließende Linien derzeit besonders schön findet. Man läuft um den Wagen und findet Proportionen, die passen. Ein wenig klassisch, ein wenig modern und auf alle Fälle: stilvoll.





Der Innenraum führt die Reise fort. Auch hier: ruhig, modern und diesen deutlichen Tick Hightech ohne übertriebene Raumschiff-Ästethik, mit der manche Hersteller der Kundschaft eine Reise in die Zukunft anbieten. Im G80 wissen die Finger schon vorher, wo sie drücken, schieben oder drehen sollen. Intuitiv nennt man das. Hyundai weiß das schon lange und die Tochter hat es geerbt. Man sitzt sehr bequem, vor dem Einstieg weiß man das schon. Die Verarbeitung exzellent, die Materialien sehr hochwertig. Keine plumpe Anmache á la Maybach und anderen Luxus-Fahrzeugen. Den Duft des automobilen Lifestyle findet man nicht im Handschuhfach, er entfaltet sich über Haptik, sehenden Auges und der Souveränität des kompletten Gefährts. Und wenn dann die ersten Meter zurückgelegt wurden, lehnt man sich zurück, bis die beiden E-Motoren zum ersten Mal ihre Kräfte loslassen. Dann lehnst du dich nicht zurück, du wirst zurückgeworfen. Und bleibst besser dort. Der ansatzlose Vortrieb, so typisch für einen E-Antrieb, wird im G80 zur Normalität und immer wieder als Freudenspender per Gaspedal zum Dienst gerufen. Am Anfang zumindest, dann kehrt Ruhe ein.





Eine paar Runden durch die Stadt, es werden Blicke registriert. Auch, weil der Wagen einigen Menschen unbekannt ist. Die Farbe „Matira Blue“ strahlt und kleidet den Viertürer so ungemein elegant. In der Nacht noch mehr als tagsüber. Er glänzt und glitzert ein wenig, gerade so stark wie eine feine Tischleuchte in einer sehr guten Bar. Und er rollt umher, der Blick des Chauffeurs findet den aktuellen Verbrauchswert: 17,2 kW/h. Vorbildlich, auch weil fast gierig rekuperiert wird. Später, auf der Autobahn werden andere Zahlen sichtbar sein. Knapp 2,5 Tonnen, inklusive drei Erwachsene fordern ihren Tribut, aber gemach. 25 werden bei Tempo 170 angezeigt, die Reichweite schmilzt, aber nicht wie ein Eisberg im Norden. Eher wie ein Speiseeis im Kühlschrank. Der Mensch wundert sich ein wenig, weil andere schneller schmelzen lassen.





Auf der Autobahn beeindruckt der Koreaner mit 700 Newtonmeter Drehmoment, dass, egal bei welchem Tempo, den Luxus-Liner zuverlässig und kraftvoll nach vorne laufen läßt. Überholmanöver, egal bei welcher Geschwindigkeit sind schnell absolviert. Das Kurvenverhalten beschreiben wir mit dem Wort „unauffällig“, weil die Entwickler den G80 electrified dank seines tiefen Schwerpunktes möglichst neutral eingestellt haben. Ganz kurz mit 200 durch eine lange, offene Kurve und der Wagen tut es. Ohne spürbare Schwächen. Vorher auf der Landstraße ein paar zackige Kurveneingänge und auch hier: „unauffällig“. Die Reifen spielen mit, die Lenkung sehr präzise und die Federung ist unser Freund. Der Wagen sitzt sehr sauber auf der Straße, er rennt nach vorn, er flaniert und er liefert ausgezeichnete Töne aus seiner sehr guten Soundanlage.





Wir tanken/laden. Er kann maximal 240 kW einsammeln, gesetzt den Fall die Ladestation spielt mit. Wir erinnern uns an knapp 200 kW, die hineinströmten in den 87-kW/h-Akku. Es dauert nicht lange und der G80 electrified surrt wieder los. Wenn es optimal läuft, wartet man kurze 21 Minuten, bis der Stromtank von 10 auf 80 Prozent gefüllt wird. In 21 Minuten hat der Mensch seinen Tank entleert, oben einen Kaffee nachgefüllt und sich vorher die Hände gewaschen. Auf langen Strecken bei Tempo 130, ohne wilde Beschleunigungsmomente, kann dieser Koreaner lässige 450 Kilometer weit laufen. In der Stadt, mit Rekuperation sollen über 600 möglich sein. Wer also seinen G80 vorwiegend in der Stadt benutzt steht einmal pro Woche an der Ladesäule oder an der heimischen Futterstelle, genannt Wallbox.

Fotos: Genesis