Jaguar I-Pace

Nürburg, anno 2018

Das absolut wichtigste zuerst: Ja, der I-Pace rennt aus dem Stand als hätte er einen Gepard im Genick. So, wie das ein E-Motor halt macht, er dreht volle Möhre aus dem Stand. Der Kaffee im Becher schwappt über den Rand, die Kopfstützen leisten Schwerstarbeit, wenn man nicht vorbereitet ist. Und dann ist da diese vertraute Stille, die nur durch die Verbindung von Reifen und Strassenbelag gestört wird, plus Verbrennerautos nebenan, die singen sich immer in den Vordergrund.





Vorher ein kurzes Gespräch mit dem Entwickler des I-Pace, Dr. Wolfgang Ziebart. der uns erzählt, dass Jaguar die Tesla-Kundschaft ins Visier genommen hat und dass ein Projekt wie der I-Pace weit mehr als nur Entwicklungsarbeit war. Immerhin ging es auch um die Entwicklung neuer Akku-Kühlung und der Frage, wie man den Stromtank recht schnell wieder mit Leben füllt. 480 Kilometer Reichweite seien kein Pappenstiel, aber der Mensch wolle halt immer mehr, immer weiter und auch immer schneller. Das Thema Infrastruktur sei wichtig, dann gebe es ja noch die Tradition und davon hat Jaguar reichlich.





Ganz nah an der Döttinger Höhe, dort wo Rennwagen mal eben 300 km/h laufen und die Fahrer darin Augen und Muskeln entspannen. Die Elektro-Jaguar-Flotte steht Spalier. In Photon-Red, also gespannt und bereit. Ein erster Blick bleibt an der Fronthaube hängen. Eine Lüftungsöffnung fällt auf, die Überhänge, mangels fehlender Verbrenner-Technik vorn sind deutlich kürzer als bei anderen Produkten von Jaguar und hinten kann man von Überhang kaum sprechen. Der Radstand von knapp drei Metern fällt auch auf, 2.990 mm bei einer Gesamtlänge von 4.682 mm. Der jüngste und vermutlich derzeit interessanteste Jaguar glänzt grundsätzlich mit einer feinen Mischung aus sportlicher und ,typisch für Jaguar, eleganten Linienführung. Das Heck gefällt vor allem dank der beiden sehr schlanken Rückleuchten, dazwischen glänzt die springende Großkatze. Ganz oben freuen sich die Wolken, sie haben nahezu freie Sicht auf das Interieur des I-Pace. Die Idee des Panorama-Daches steht dem Flüster-Briten sehr gut, auch wenn das Extra 1.280,00 Euro extra kostet.





Innen gibt es ausreichend Raum, alles ist modern, vieles digital. Die Sitze sind bequem und bieten vorn reichlich Seitenhalt. Die Bedienung ist gewohnt simpel und selbsterklärend. Wir spielen ein wenig im Konfigurator auf der Jaguar-Website. Für 2.300,00 Euro bestellen wir das Fahrassistenz-Paket 2, darin enthalten:

Notfall-Bremsassistent für hohe Geschwindigkeiten

Surround-Kamerasystem

Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Lenkassistent

Toter-Winkel-Spurassistent inkl. Annäherungssensor





Aus Erfahrung empfehlen wir noch das HeadUp-Display für 600,00 Euro und wer eine Smartwatch und/oder ein Smartphone sein eigen nennt, kann den I-Pace aus der Ferne beobachten, zum Beispiel, wenn er gerade Strom trinkt und ab wann der Durst gelöscht ist.





Fahrbericht Jaguar I-Pace – Die Eifeldörfer freuen sich





Knöpfchen drücken, die Anzeigen leuchten auf. Die gesamte Bordelektronik, also die Monitore erwachen, der E-Jag ist bereit, der Kaffee im Becher auch. Der Stromfuß senkt sich weit nach unten und der Brite rennt los. Der Rest steht weiter oben. Wir rollen durch die Eifel, mit 100. Kein Mucks dringt ins Ohr, die Pirellis rollen sauber ab und werden später bei hurtiger Kurvenfahrt die eh schon sehr gute Strassenlage dank des niedrigen Schwerpunkts und des Allradantriebs unterstützen. Der E-SUV fährt sich auch in schnellen Kurven-Passagen sehr neutral und sehr stabil. Die Rundumsicht ist exzellent, auch weil man im grossen Bildschirm den Wagen beim Rangieren komplett beobachten kann. Im Gelände kennt sich der Brite aus, die Verwandtschaft von Land Rover hat ihre Kompetenz eingebracht und wer jetzt einen I-Pace bestellt und denkt, dass der Wagen nächste Woche vor der Tür steht, wird enttäuscht. Sieben Monate Wartezeit sind realistisch.





Hamburg, im September 2025

Jaguar räumt auf. Alles muss raus. Keine Geschäftsaufgabe, nur Aufräumen. Der i-Pace ist Geschichte, der Rest auch. Neue Produkte werden kommen. Limousinen, SUVs, Sportler und was auch immer. Wir bleiben neugierig. Und wir hoffen inständig, dass die Briten und ihre indischen Partner diesmal nicht nur begehrenswerte Autos bauen, Autos, nach denen man sich umdreht. Nein, wir erwarten auch, dass sie bei der Namensfindung ein wenig kreativer zu Werke gehen. I-Pace, E-Pace. Bitte nicht nochmal.





Fotos: Jaguar









Die technischen Daten (laut Hersteller)

Motoren: 2 Synchron-E-Motoren

Systemleistung: 294 kW / 400 PS

Drehmoment: 348 Nm (696 Nm System)

Antrieb: Allrad

Getriebe: feststehende Übersetzung

Akku: 90 kWh





Maße:

Länge: 4.682 mm

Breite inkl. Spiegel: 2.011 mm

Höhe: 1.565 mm

Radstand: 2.990 mm

Leergewicht: 2.208 kg

Laderaum max: 1.453 l





Fahrleistungen:

0-100 km/h: 4,8 s

Top Speed: 208 km/h abgeregelt

maximale Reichweite (WLTP): 480 km





Verbrauch auf 100 km (nach WLTP) kombiniert: 21,2 kWh

Ladedauer: AC 7,2 kW voll: 13 h

Ladedauer: DC bis 80 % (CCS): 40 min





Preis in Deutschland: ab 77.850,00 Euro