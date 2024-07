Brillenetuis sind angesagt. Auf Rädern. Man kann sie auch Gefäße nennen. 500 PS, viel BrumBrum und kaum spürbare Charakteristik. Und es gibt den ES von Lexus. Viel Charakter, reichlich Qualität und dann braucht´s kein BrumBrum.

Seit 1989 läuft die Limousine schon durch die Welt. Die aktuelle Generation wurde 2018 präsentiert. Seit zwölf Jahren ist auch ein Vollhybrid unterwegs. Also die seriöse Form des Hybridantriebes. Keine Phantasiezahlen beim Verbrauch, keine ewige Warterei bis die angeblichen 60 Kilometer Reichweite wieder im Akku stecken. Der Vollhybrid lädt den kleinen und leichten Akku immer dann per Verbrenner, wenn es nötig ist und: die angegebenen Verbräuche sind real. Wir haben das x-mal erlebt. Bei Toyota und Lexus. Dass hierzulande Vollhybride kein E im Kennzeichen tragen dürfen, haben Bundesregierung und Industrie beschlossen. Vor allem die deutschen Hersteller setzten auf PlugIn und der sollte gefördert werden. So seltsam, so typisch.





Und jetzt sitzen wir in der siebten Generation, im 300h Luxury Line.





Die gewohnte Stille auf den ersten Metern. Der E-Motor treibt an, dann schaltet sich der Verbrenner ein und 218 PS werden wach. Früher, vor etlichen Jahren, waren sich beide Motoren irgendwie fremd, war die Zusammenarbeit noch von spürbaren Differenzen geprägt. Sobald sich der E-Motor in eine Wirkungspause verabschiedete und der Verbrenner den Dienst antrat, sprang er ansatzlos mit Akustik dank hoher Drehzahlen los, ein Ruck ging durch den Wagen. Aufmerksamkeits-Defizit? Oder blanke Technik. Egal. Wir erinnern uns nur und jetzt warten wir im 300h auf den Verbrenner und seinen Auftritt. Und sie haben ihn gebändigt, sein Auftritt eher schüchtern. Akustisch und physikalisch jedenfalls. Er übernimmt. Wie bei der 400m Staffel auf der Rennbahn. Der Zauberstab wird übergeben, ohne Probleme. Und der Rest? Wie gehabt. Lexus überrascht uns nicht. Der 300h erfreut den Qualitäts-Junkie, die Verarbeitung auf sehr hohem Niveau, die Ästhetik besonders, der Wagen steht und fährt als Repräsentant japanischer Autobaukunst. Und er ist, wie alle Lexus-Modelle kein Auto für: Vollgas-Deppen, Poser, Klappenauspuff-Fans und Menschen, die lieber ein rollendes Brillenetui mit mindestens 600 PS durch die Stadt tragen wollen.









Knapp 70.000 Euro sollte man zum Händler tragen, dann rollt der Vollhybrid mit reichlich Komfort, moderner Technik, einem ungewöhnlichen Blechkleid und dem Nimbus japanischer Qualität in die heimische Garage.









Fotos: Lexus