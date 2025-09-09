Polestar 5

München, im September 2025

Nein, wir sind nicht in München. Auto-Messen waren noch nie unser Ding. Abgesehen vom Genfer Salon, den es nicht mehr gibt. Und München. Eine Show der Rettung dieser Tage. BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen lüften die Tücher und zeigen ihre Superhelden. BMW mit Captain Germany, Mercedes gibt den eisernen Stern und VW bedient die kleinen Leute, vielleicht mit Polo, weil so bodenständig. Egal

wie, die Medien hierzulande sind angetan. Ob´s die Kundschaft auch sein wird?





Aus Schweden erreichen uns ein paar Fotos plus technische Informationen. Superlative, Höchstwerte. Leistung, Speed, Ladetempo und Preis. Bei knapp 120.000 Euro geht die Reise los. Zum Vergleich: Für 120.000,00 Euro kann man den Porsche Taycan Black Edition kaufen. Der liefert 426 PS, schafft maximal 668 Kilometer Reichweite und braucht 4,8 Sekunden bis Temp0 100. Bei 230 km/h endet die Beschleunigung.





Fotos: Polestar





technische Daten und Preis laut Hersteller:

Dual Motor / Performance





Leistung: 550 kW (748 hp / 737 bhp) 650 kW (884 hp / 871 bhp)

Drehmoment: 812 Nm / 1,015 Nm

0 - 100 km/h: 3.9 s/ 3.2 s

Top Speed: 250 km/h / 250 km/h

Reichweite WLTP: 670 km / 565 km

Batteries 112 kWh / 112 kWh

max. Ladeleistung: bis 350 kW / bis 350 kW

Preis in Deutschland: 119,900 Euro / 142,900 Euro







