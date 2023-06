driven by exception

Los Angeles, 2013

Einfach einsteigen und losfahren. Simplicity. Früher war das anders. Der geniale Verkäufer Ettore Bugatti schuf das „Bugatti-Ritual“. Bevor die Reise losgehen konnte, war noch Zeit für einen Kaffee, der Chauffeur musste den Hightech-Wagen vorbereiten. Heute ist das anders. Wir steigen ein und fahren los. Eine Zeremonie die ein Phantom I noch brauchte, um seine Insassen zuverlässig ans Ziel zu bringen, finden wir heute nur noch in Flugzeugen oder am Kreuzfahrtterminal in Hamburg.





Helmut Riedl, Chefentwickler bei Rolls-Royce, hat dem Ghost die Nähe zum Nutzwert beigebracht. Über mangelnde technische Highlights muss der Kunde nicht nachdenken. Einige werden ihm ohne Umschweife direkt vor die Augen platziert. Jetpiloten und BMW-Eigner werden einen alten Bekannten treffen, Phantombesitzer könnten neidisch oder zumindest neugierig einen Blick riskieren. Das in den 40er Jahren für die US-Airforce entwickelte HeadUp-Display projiziert diverse Fahrdaten wie Geschwindigkeit, Navigations-Anweisungen oder Informationen aus dem Bordcomputer auf die Windschutzscheibe. Aus dem aktuellen 7er BMW stammen einige hilfreiche Assistenten, die beim Verlassen der Fahrspur dezent den Fahrer informieren, nachts die Strasse observieren oder bei langer Fahrt über den gesunden Abstand zum Vordermann wachen. In der Summe beschäftigt der Ghost die Belegschaft einer kleinen Unternehmung zur Unterstützung des Fahrers. Die Besatzung des Ghost kann sich darüber freuen, daran gewöhnen und in 45 Jahren dem Ghost die Rolle eines Novums zusprechen, denn mehr Hightech wurde in einem Rolls-Royce noch nie verbaut.





Der Zeigefinger drückt den Türöffner, das Auto blinkt und die Welt mit ihren Gerüchen, Geräuschen und sonstigen Lebenszeichen wird zur Stummfilmkulisse, vorne im Orchestergraben gibt das Ensemble sein Spiel derart piano, dass nur noch der offiziell Powerreserve-Anzeiger genannte Taktstock die Aktivität meldet. Ein Elektromotor arbeitet nicht weniger dezent. Ein Parvenü, wer hier ein Soundsystem einbauen will. Die Gelassenheit, mit der dieser Motor sein Werk verrichtet, setzt sich mit ansteigender Drehzahl fort. Die Luftfederung gaukelt den perfekten Straßenbelag vor. Der Geist aus Goodwood bewegt die Welt da draußen. Häuser, Bäume und sogar das Meer ziehen vorbei. Waftability im Jahr 2010.





Raus aus dem Business-Stop-And-Go-Einerlei. Kann man den Ghost provozieren? Aus der Reserve locken, an die Grenzen treiben?

Zunächst gemach im ruhigen Strom des Hinterlandes, später ein wenig agiler und mit Druck auf präpariertem Geläuf.

Die Normen des Staates Kalifornien verbieten eine eher südeuropäische Form des Fortbewegung. Cruisen nennt man das hier und wer öfter in diesem Sonnenstaat unterwegs ist, wird bestätigen, dass ein hohes Maß an Sonnenenergie dem Gemüt nahezu jede hektische Regung abgewöhnt. Ein Rolls-Royce könnte glatt als Kalifornier durchgehen.





Im Beipackzettel des Ghost lesen wir von acht Gängen, die nicht manuell aufgerufen werden können, dennoch der Limousine in jeder erdenklichen Fahrsituation die angemessene Drehzahl und auch Kraft zur Verfügung stellen. Unser recht anständig ausgeprägtes Gespür für Gangwechsel bestätigt die anfangs als mutig bewertete Aussage eines Technikers: „Sie werden keinen Gangwechsel spüren.“ Recht hat der Mann. Und wir erinnern uns an die Bemerkung eines Phantom I Besitzers: „Wozu mehrere Gänge? Hauptsache das Drehmoment stimmt.“ Die rechte Hand hat also Pause, die Augen beobachten die Spirit of Ecstasy, welche mit stoischer Ruhe die rechte Straßenseite in zwei gerechte Hälften teilt.





Es kündigt sich ein eher unüblicher Ort für einen Rolls-Royce an. Ein ehemaliger Militärflughafen mit Start- und Landebahn inklusive Hangar der kurzfristig in eine Garage mit Buffet umfunktioniert wurde. Pause.





Wir rücken dem Ghost auf die Pelle, sprich seine sportlichen oder besser dynamischen Talente sind gefragt. Ein versierter Testfahrer schickt uns zwischen die Pylonen, erst dreißig Meilen pro Stunde, dann vierzig und als Dessert darf der Fuß bis Tempo sechzig auf dem Gas stehen bleiben. Der Ghost bleibt standhaft. Kein Wanken oder Zucken. Wir sind beeindruckt und lächeln im Geiste über eine A-Klasse. Vor dem Highspeed-Ritt galoppieren wir noch kurz durch einen Kurven-Parcours, bei Tempo 100 würde vielleicht ein Passagier im Fond leicht nervös werden, auf den vorderen Sitzen machen sich motorsportliche Ambitionen bemerkbar. „Der Ghost ist kein Performance-Auto.“ Helmut Riedl, Chefentwickler bei Rolls-Royce, hat uns diese Erkenntnis mit auf den Weg gegeben. Aber Spaß macht’s trotzdem





Noch ein paar Worte zum Thema „Niveauregulierung“ oder weniger kryptisch „Einstellungen des Fahrwerkes“ und der „Motorsteuerung“. Der Ghost verzichtet auf „sport“, „sport +“, „komfort“ oder ähnliche Programmpunkte. Helmut Riedl begründet den Verzicht mit einem Wort: „Simplicity“. Der Ghost sei dank seiner Performance und seiner kompletten Motor- und auch Fahrwerkscharakteristik auch ohne Fahrprogramme für nahezu jede Situation bestens gerüstet. Auf Rennstrecken oder in Extrem-Gelände wird der Rolls-Royce kaum zu finden sein. Wir erfahren auf einer sehr holprigen Straße wie exzellent das Fahrwerk nahezu jede Unebenheit ausgleicht. Die sportlichen Talente des Ghost haben wir auf der Startbahn genossen.





Unser Fazit zu diesem Thema: Man muss den Ghost schon arg fordern, um ihn an die Grenzen und darüber hinaus zu führen.





Und nun zur Startbahn. Bei Tempo 200 (km/h) eine Durchsage: „Stellen Sie sich bitte vor, vor Ihnen taucht ein Hindernis auf, Sie müssen ausweichen.“ Die Masse von 2.400 Kilo strebt nach einer heftigen Bewegung am Volant aus der Bahn, um sofort per Elektronik wieder auf den rechten Weg gebracht zu werden. Ruhiger und souveräner haben wir das bisher noch nie erlebt. Der Ghost läuft sauber und zielstrebig auf das Ende der Startbahn zu, das Manöver auf dem Airfield endet mit einem doppelten Espresso.





Fototermin





Morgens um acht, wenn die Sonne dem Objektiv noch nicht zu sehr auf die Pelle rückt, schlägt die Stunde des Fotografen. Details, die den Charakter des Ghost unterstreichen. Johannes Riedel hat sich dem neuen Rolls-Royce bereits vor einigen Monaten für uns auf sehr beeindruckende Art genähert. Nun werden Einzelheiten ins Visier genommen. Die Details sprechen ihre eigene Sprache, vornehm und ohne Eitelkeit. Das Notwendige ergänzt das Abkömmliche. Auch im Detail werden Brücken zwischen Tradition und Moderne geschlagen. Der Schirm in der Fahrertür, die filigrane Uhr und auch das halbrunde Tableau mit dem Lichtschalter links neben dem Volant.





Nach dem Shooting endet das Konzert





Was nehmen wir mit?





Der Ghost ist ein guter Bekannter, ein Rolls-Royce den wir in den letzten Monaten oft trafen. In Berlin unter potenziellen Käufern, in LA als Highlight einer exklusiven Party. Immer begleitet von dem Satz: „Das ist also der kleine Rolls-Royce, das Einstiegsmodell.“ Kenner der Marke protestierten mal lauter und manchmal kaum hörbar.





Ein „Einstiegsmodell“ ist der Ghost sicher nicht. Bei einem Preis von rund 250.000 Euro grenzt ein derartiges Etikett an eine Beleidigung. Der Ghost rückt das Produktgefüge des britischen Herstellers wieder gerade. Der Phantom als Repräsentationsfahrzeug, das schon immer eine herausragende Position in der Welt der Automobile einnahm. Ihm zur Seite steht der Ghost als das Automobil der obersten Kategorie für zahlreiche Liebhaber und Enthusiasten, die den Genuss der Waftability möglichst hautnah spüren und genießen wollen.

Und vor dem letzten Takt noch eine Antwort. Ja, der Ghost ist ein echter Rolls-Royce!

Weil er das Beste in sich trägt und nicht zur Schau stellt.

Weil er eine Oase im Alltag sein kann und weil er die Sprache der Enthusiasten spricht: „Ich brauche ihn nicht, aber ich will ihn.





Fotos: Rolls-Royce Motorcars