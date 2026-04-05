Volvo EX30Cross Country

Hamburg, im März 2026





Den ganz großen Wurf von Volvo hatten wir schon. Der 90er mit den beiden Maschinen und dem kompletten Paket an Technik, Sicherheit und Komfort. Und nun? Der 30. Auch zwei Maschinen, reichlich Technik und natürlich dem Volvo-Feeling aussen wie innen.





Bis hundert ist er der Sieger über alle Verwandten aus Torslanda. 3,6 Sekunden braucht der Performance Ultra, 3,7 Sekunden der Cross Country. Das sind Sportwagen-Werte. Das Zehntel mehr an Zeit genehmigt sich der Cross Country, weil er ein paar Millimeter höher gelegt wurde, damit die Bezeichnung Cross Country auch einen Sinn ergibt. Da sind dann noch ein paar Offroad-Dinge, die man braucht, wenn sich sich Papa mal wieder verfranzt hat und mitten im Nichts rumirrt bis wieder fester Boden unter den Rädern spürbar wird. Also: Schutz vorn und hinten vorm Bodenkontakt und breitere Radhäuser. Wie die den Wagen im Gelände besser voran bringen sollen, wissen wir auf Anhieb nicht. Es sieht jedenfalls einen Tick rustikaler aus.





Der 4,2 Meter kurze SUV ist allerdings kein potenzieller Dienstwagen für den Oberförster, er ist eher der Familienwagen in dem Mama vernünftig und ergebnisorientiert unterwegs ist und Papa darf dann und wann mal seinen Gasfuß senken, Spaß haben und die Kids hinten drin zum jaulen bringen, weil er mal wieder nen Benziner locker, flockig stehen liess. Der EX30 CC ist also ein Allrounder im rationalen und auch emotionalen Sinne.





Nach zwei Wochen im blitzschnellen EX30 CC (CC steht nicht für Corps Consulair, sondern für Cross Country) können wir bestätigen, dass dieser SUV lieber in der Stadt oder auf Landstraßen unterwegs ist. Die Autobahn ist nicht unbedingt sein Revier. Das hängt einerseits mit dem Reichweite und Geschwindigkeit zusammen und mit dem leicht höher gelegten Wagen und damit dem Fahrkomfort. Der knapp 70 kW/h-Stromspeicher reicht in der Stadt bei regelmäßiger Rekuperation um 400 Kilometer. Auf der Autobahn bei Tempo 120 nahezu ohne Rekuperation dürfte der Wert deutlich sinken. Wer also von Hamburg nach Köln fährt, muss mit zwei bis drei Ladepausen rechnen. Wir haben genau das erlebt. Und nicht jede Säule lieferte 150 kW. Es dauert also.





In der Stadt hingegen ist der kleinste Elektriker von Volvo ein feiner Wagen, mit reichlich Sicherheitstechnik, dem Volvo-typischen Flair an Bord und diesem nordisch-robusten Touch, der diesen Oberklasse-Midsize-SUV zum Liebling der: „ist ein exklusiver Wagen, muss aber nicht jeder wissen“ Fraktion. Wir haben ihn genossen.

















Fotos: Volvo