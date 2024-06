Er ist der Beau unter den Kombis, deshalb ist das Wort Kombinationskraftwagen auch so falsch wie der Begriff „alkoholisches Getränk“ für einen Single Malt. Der Ästhetik folgt der Charakter. Der 508 SW, gleich welcher Motorisierung, ist ein eleganter Transporteur mit dem Charme des Dynamikers. Als Hybrid sollte der Akku stets mit ausreichend Energie gefüllt sein, denn nur die Kraft der zwei Herzen bewegt den Franzosen mit der Leichtigkeit, die dem SW so eindrucksvoll auf den Leib geschneidert wurde. Ohne den E-Motor geht es zwar gut voran, der Vierzylinder arbeitet ruhig, Vibrationen sind kaum spürbar, Anstrengungen vermutet man nur im oberen Drehzahlbereich. Es ginge also auch ohne E. Aber mit





Der Innenraum, vor allem ganz weit vorn, begnügt sich mit hoher Qualität und der gleichen Bedienelemente wie die Limousine. Alles hat seinen Platz, die Klaviertasten unter dem Zentralmonitor bilden den Kontrast zu den grauen Mäusen in den meisten Wettbewerbsmodellen. Das gesamte Cockpit strahlt diese Mischung aus ästhetischer Verspieltheit, ruhige Ordnung und diesem Schick, den man einem französischen Designer am ehesten zutrauen will. Das mag in Zeiten der überaus notwendigen, von Controllern befohlenen, Sparsamkeit bei Material und Qualität ein wenig mutig oder trotzig erscheinen, aber bei Peugeot und dem vor allem DS, sitzt die Lust auf Avantgarde schon recht tief und die jüngsten Zahlen von Stellantis, der Konzernmutter von Peuget und Konsorten meldet exzellente Zahlen. Sie machen es richtig gut.





Wir legen los mit der Tour. 225 PS in Kombination mit einem recht sportlich justierten Fahrwerk fühlen sich dann auch nach mehr Lust auf Dynamik an. Der Mensch am Steuer dreht am schlanken Volant immer diesen Tick motivierter, all´ die Dinge, die im Fond umherliegen, kämpfen mit der Physik. Ein Warnschild wäre gut: „Pack Deinen Kram weg, der 508 kann auch anders.“





Ein paar Biegungen später holt einen die Alltagsrealität wieder ein. Kombinationskraftwagen sind ganz weit hinten besonders unsportlich, weil es um die Ladung und deren Platz geht. Über 1.400 Liter passen rein, wenn nur die vorderen Sitze gebraucht werden. Umklappen und Tetris spielen. Mit Gurten festzurren, die niedrige Ladekante hilft. Der Schwerpunkt verlagert sich, die Masse fordert ihren Tribut. Mal schnell ums Eck wird zum Spiel zwischen Physik und Technik plus dem fahrerischen Talent des Menschen am Steuer. Die Technik hilft spürbar. Traktionskontrolle, das neutrale Fahrverhalten ist deutlich spürbar, die Reifen plus Dämpfer sind mit an Bord. Es funktioniert, solange der Mensch den Grenzbereich in Ruhe läßt.





Wir rufen die Infontainment-Abteilung zum Dienst. Apple CarPlay oder Android-Auto geht fast von selbst. Das Navi spielt mit, liefert schnell und präzise. Blitzbaustellen werden hier und da nicht erkannt, der Wagen fährt dann x-mal um die Häuserblock, bis der Chauffeur aufwacht und das Handy zu Hilfe ruft. Der Sound im Wagen ist exzellent, überhaupt, das Interieur. Bestens verarbeitet, sehr gute Materialien, die Hände spüren, was die Augen sehen. Höchste Qualität, man hat sich mehr als nur Mühe gegeben. Premium, ohne Frage.





Der 508 ist das Flaggschiff der Peugeot-Truppe und sicher auch der attraktivste Wagen seiner Klasse. Ob Limousine oder als SW, er strahlt stärker, souveräner und lässiger als der Rest des Feldes. Im Alltag ist der SW, auch dank des Hybrid-Systems ein sparsamer Begleiter. Wenn der Mensch auch regelmäßig den Stromspeicher auffüllt. Sonst ereilt ihn das übliche Schicksal.

Fotos: Peugeot