Seine Ästhetik ist einzigartig und sehr beliebt. Die große Limousine von Volvo kann sportlich und genügsam sein. Gleichzeitig. Und wer einmal drin saß, wird das Thema Interieur mit anderen Augen sehen. Wir haben´s erlebt.

Das Heck oder alles, was hinter der B-Säule erscheint, ist anders. Klar, sauber, fast zeitlos und irgendwie auch sehr elegant. Fast staatsmännisch. Man möchte hinten sitzen, den Knien den Ausblick auf den Vordersitz gönnen und dann die Ruhe geniessen, die der Wagen im Stand ausstrahlen kann. Bis der Motor startet und die Ruhe bleibt. Weil man bei Volvo dem Thema Dämmung einige Gedankenströme gewidmet hat. Es vibriert ein wenig, der Diesel, weiter vorn, ist noch kühl. Das gibt sich bald und dann wird weiter vorn der Wahlhebel zweimal nach hinten gezogen und der Bremsfuß hebt sich, während sein Kollege dem Gaspedal so ganz langsam auf den Rücken steigt. Der S90 Vierzylinder-Selbstzünder inklusive einer 48-Volt-Batterie nimmt Fahrt auf und alles, was man nun noch aufschreiben kann ist: Relax.





Er ist so typisch, so nordisch, so klar. Keine andere Limousine kann das Wort Lifestyle so sauber darstellen, so deutlich verkörpern. Nicht wegen einer kleinen Armada an Assistenzsystemen, die im Verborgenen wirkt. Nein, es ist die abgeklärte Reduktion auf das Wesentliche, die Lust auf Entwirrung, weil so viele Produkte anderer Hersteller, die uns entweder mit gigantischen Fernsehern oder Knopforgien langweilen und vor allem: ablenken. Das Thema Navigation taucht auf. Google hilft. Schnell, zuverlässig, klar und ohne Haken und Ösen.





Dann rollt er los und wirkt. Vier Zylinder und die knapp fünf Meter bewegen sich. Nicht hastig und auch nicht schwerfällig. Irgendwas in der Mitte, immer dann, wenn du es sehr eilig hast und dir einen Dreiliter-Sechszylinder mit mindestens 400 Pferden wünschst, erklärt dir dieser Schwede, dass es nicht am Auto liegt.





Es geht also im Relax-Modus durch die Stadt und wir erkunden den Innenraum weiter. Was für einige Menschen eher nach oldschool aussieht, ist die Essenz einer Idee, die niemals old werden kann. Der Mensch soll sich wohl fühlen, egal, auf welchem Stuhl er sitzt. Neben dem Fahrersitz, auf der anderen Seite der Mittelbrücke, südlich des großen Bildschirmes, herrscht: Ruhe. Optische Ruhe. Holz, Aluminium und Leder. Und das gro0e Schaufenster weiter vorn. Sonst nichts. Ok, das Handschuhfach, ohne Handschuhe könnte ablenken. Tut es aber nicht. Selbst auf der Mittelkonsole sind alle Instrumentarien der Fahrerinn/ dem Fahrer zugewandt.